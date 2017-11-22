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Сирия: боевики обстреляли два квартала Дамаска, есть жертвы
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    Сирия: боевики обстреляли два квартала Дамаска, есть жертвы

    11:31  22 Ноября 2017
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    Сирия: боевики обстреляли два квартала Дамаска, есть жертвы

    Дамаск, 22 ноября. Боевики из Восточной Гуты вновь нарушили режим перемирия и обстреляли два района столицы Сирии.

    По данным военных источников в Сирии боевики, захватившие часть пригорода Дамаска Восточная Гута, вновь нанесли ракетный удар по столичным кварталам. Отмечается, что в результате одного из ракетных ударов в квартале Джаромана от осколочных ранений погиб мужчина. В районе Аль-Дувеля боеприпасы взорвались около здания начальной школы. Строению нанесен существенный урон, дети при разрыве не пострадали.

    Ранее сообщалось, что накануне боевики обстреляли спортивный центр в Дамаске. В результате обстрела более десяти человек получили ранения. Два местных жителя погибли. Все жертвы обстрела были членами сирийской сборной по дзюдо.

    Сирия: боевики обстреляли два квартала Дамаска, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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