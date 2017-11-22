Адвокат: До конца года Сечин не сможет прийти в суд из-за «сложного графика»

Москва, 22 ноября. В среду глава «Роснефти» Игорь Сечин в третий раз не пришел в суд для дачи показаний по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Скорее всего, он не сможет явиться на заседание до конца текущего года, заявил в среду адвокат Сечина.

«До конца года наблюдается усиление напряженности рабочего графика и поездок (Сечина – прим. ФАН) … в связи со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией «Роснефть», — сообщается в письме, направленном адвокатом Сечина судье.

В письме защитник также уведомил суд, что глава «Роснефти» не сможет присутствовать на заседании в среду в связи со сложным графиком, пишет РИА Новости.

Кроме того, адвокат Сечина отметил, что его подзащитный давал показания по делу на предварительном следствии и не возражает против их оглашения в суде.

Однако против этого выступает адвокат Алексея Улюкаева Лариса Каштанова. Она считает, что неявка не может быть причиной для оглашения показаний.

Ранее Сечин заявил, что даст показания в суде, как только удастся согласовать графики. Во вторник глава «Роснефти» рассказал, что в среду не сможет приехать в Москву, поскольку будет находиться в Ханты-Мансийском округе, где у него назначена встреча с губернатором региона.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития Улюкаев проходит по делу о коррупции. По версии следствия, он запрашивал у представителя «Роснефти» 2 млн долларов за одобрение сделки по покупке государственного пакета акций «Башнефти».