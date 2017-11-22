Меня «пасли» с весны: спецкор ФАН Петрашевич рассказал, как СБУ выдворила его из Украины. ФАН-ТВ

Власти Украины не желают, чтобы в остальном мире, и уж тем более в России, доподлинно знали о том, что же на самом деле происходит на территории «Незалежной». Очередное тому доказательство – принудительное выдворение из страны специального корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича, который на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. И работал, отметим, легально: соблюдая украинское законодательство и имея всю разрешительную документацию. Натуральная высылка российского журналиста состоялась по решению Совета Безопасности Украины. Еще утром 21 ноября Игорь Петрашевич взялся за съемку нового видеорепортажа, а уже в ночь на 22-е вернулся в Россию самолетом Минск – Санкт-Петербург. Съемочная группа ФАН-ТВ встретила коллегу в аэропорту «Пулково».

– Игорь, расскажите, как закончилась ваша работа в Киеве.

– Закончилась она совершенно неожиданно. Я, как обычно, пошел утром на съемки, сегодня в Украине отмечается День достоинства, праздник, так сказать, в честь годовщины «Майдана». Сделал съемку, а на обратном пути, когда шел домой, ко мне подошли два молодых человека, показали удостоверения сотрудников СБУ…

И попросили проследовать за ними. Беседа в спецучреждении длилась около часа, сотрудники СБУ пытались вменить Игорю свою версию происходящего, впрочем, без рукоприкладства. Да и потом дали возможность спокойно собрать вещи и купить билет на самолет, рассказал спецкор.

– Во время беседы краем глаза я видел распечатку материалов и свою фотографию, снятую со стороны. Еще весной, когда я снимал различные массовые акции в Киеве, я обратил внимание, что меня на этих акциях тоже снимают, на фото и видео. Насколько я понимаю, эти молодые люди были сотрудниками СБУ. Еще тогда у меня закралось сомнение, я только не понимаю, почему так долго мне еще разрешали работать на Украине. Они подходили и довольно скрытно снимали, я как оператор могу определить, когда снимают общий план, а когда – именно меня. То есть, информация обо мне собиралась давно. И, исходя, из разговоров, которые были у меня с сотрудниками СБУ, я понимаю, что они в течение довольно длительного времени за мной наблюдали. Потому что в разговорах пытались вывести меня на признание в том, что я являюсь куратором неких российских спецслужб, что я нахожусь на Украине с целью организации каких-то групп, не знаю каких – информационных, пропагандистских, непропагандистских, возможно террористических, каких угодно. И, возможно, в течение длительного времени они следили за мной. В конце концов, убедились, что я являюсь просто фотокорреспондентом, не более того. И в какой-то момент приняли решение выдворить меня из страны, раз больше ничего не получается.

Какие конкретно материалы корреспондента ФАН могли спровоцировать подобные действия СБУ, Игорь Петрашевич не знает. По его словам, ситуация с прессой на Украине сегодня выглядит таким образом, что любая информация, опубликованная в любом российском СМИ, уже сама по себе является вражеской и угрожает, по мнению СБУ, украинской госбезопасности. А информацию о событиях, происходящих в настоящее время в палаточном лагере у здания Верховной Рады («майдан Саакашвили», который в прессе часто называют «Михомайдан»), власти «Незалежной» вовсе пытаются блокировать. Наш коллега рассказал, что в СМИ эти акции не освещаются, украинских журналистов там не бывает вообще, практически всегда Игорь Петрашевич работал на «Михомайдане» один. Человек с камерой не мог не привлечь внимание СБУ. Результат – решение о принудительном выдворении.

«Деятельность гражданина Российской Федерации Петрашевича Игоря противоречит обеспечению национальной безопасности Украины и суверенитета, территориальной целостности и конституционного устройства. Решение: принудительно выдворить за границу Украины гражданина Российской Федерации Петрашевича Игоря. Начальник департамента защиты национальной государственности Службы безопасности, полковник Доненко», – зачитал спецкор текст документа, который он привез из «братской» страны.

– Вот такое решение мне сегодня вручили. И в течение суток, как написано в этом решении, я должен был покинуть Украину. Спасибо еще, что посадили на самолет, а не вывезли на машине и не выкинули в чистом поле где-нибудь под Ростовом. За это особая благодарность сотрудникам СБУ, – наполовину в шутку, наполовину всерьез говорит спецкор ФАН.

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