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Градский о смерти Хворостовского: Ужасное событие
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    Градский о смерти Хворостовского: Ужасное событие

    11:31  22 Ноября 2017
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    Градский о смерти Хворостовского: Ужасное событие

    Москва, 22 ноября. Композитор и певец Александр Градский, говоря о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского, назвал это ужасным событием.

    «Кроме ужаса... нет никакого комментария. Что тут говорить... ужасное событие», — сообщил он.

    Градский также отметил, что хорошо общался с Хворостовским, передает RT.

    Градский о смерти Хворостовского: Ужасное событие

    Первым о смерти оперного певца сообщил в своем Twitter российский певец и композитор Дмитрий Маликов. Эту грустную информацию певец подтвердил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Позже известие о смерти подтвердила семья Хворостовского.

    Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #хворостовский #градский
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