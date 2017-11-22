Градский о смерти Хворостовского: Ужасное событие

Москва, 22 ноября. Композитор и певец Александр Градский, говоря о кончине оперного певца Дмитрия Хворостовского, назвал это ужасным событием.

«Кроме ужаса... нет никакого комментария. Что тут говорить... ужасное событие», — сообщил он.

Градский также отметил, что хорошо общался с Хворостовским, передает RT.

Первым о смерти оперного певца сообщил в своем Twitter российский певец и композитор Дмитрий Маликов. Эту грустную информацию певец подтвердил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Позже известие о смерти подтвердила семья Хворостовского.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.



