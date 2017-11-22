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Нетаньяху в беседе с Путиным отрицал попытки Ирана закрепиться в Сирии
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    Нетаньяху в беседе с Путиным отрицал попытки Ирана закрепиться в Сирии

    11:30  22 Ноября 2017
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    Нетаньяху в беседе с Путиным отрицал попытки Ирана закрепиться в Сирии

    Сочи, 22 ноября. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обозначил неприемлемость попыток Ирана закрепиться в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Израиля. 

    «Премьер-министр стоял на своей позиции в отношении интересов безопасности Израиля и неприятия закрепления иранских сил в Сирии», — передает слова собеседницы РИА Новости

    Она также отметила, что беседа длилась примерно 30 минут. 

    Напомним, телефонный разговор, в ходе которого обсуждался сирийский кризис, состоялся накануне после встречи российского президента Путина с сирийским главой Башаром Асадом.

    Нетаньяху в беседе с Путиным отрицал попытки Ирана закрепиться в Сирии

    В минувший вторник Путин провел телефонные беседы с лидерами основных стран Ближнего Востока, а также главой Белого дома Дональдом Трампом. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #трамп #израиль #асад #нетаньяху #ближний восток #сирийский кризис
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