Нетаньяху в беседе с Путиным отрицал попытки Ирана закрепиться в Сирии

Сочи, 22 ноября. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обозначил неприемлемость попыток Ирана закрепиться в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Израиля.

«Премьер-министр стоял на своей позиции в отношении интересов безопасности Израиля и неприятия закрепления иранских сил в Сирии», — передает слова собеседницы РИА Новости.

Она также отметила, что беседа длилась примерно 30 минут.

Напомним, телефонный разговор, в ходе которого обсуждался сирийский кризис, состоялся накануне после встречи российского президента Путина с сирийским главой Башаром Асадом.

В минувший вторник Путин провел телефонные беседы с лидерами основных стран Ближнего Востока, а также главой Белого дома Дональдом Трампом.

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