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В Apple решили создать «разлагающийся» iPhone
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    В Apple решили создать «разлагающийся» iPhone

    11:30  22 Ноября 2017
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    В Apple решили создать «разлагающийся» iPhone

    Нью-Йорк, 22 ноября. В компании Apple заявили о планах производить различные электронные гаджеты, в том числе, возможно, и наиболее популярные iPhone и MacBook из экологически чистых материалов, подлежащих вторичной переработке.

    В перспективе каждый произведенной компанией iPhone должен на 100% состоять из ранее уже использованных материалов, заявила вице-президент Apple Лиза Джексон.

    «Мы хотим выпускать гаджеты, изготовленные из на 100% переработанных материалов, — заявила Джексон. — Я считаю, что мы единственная компания, которая пытается достичь этого».

    В Apple решили создать «разлагающийся» iPhone

    Как отмечает «Свободная пресса», на заявления Apple обратили особое внимание правозащитники Amnesty International. Признавая, что Apple является лидером отрасли по использованию вторичных материалов, правозащитники отмечают, что компания продолжает получать необходимый для аккумуляторов кобальт из Конго, где в добыче токсичного металла используется детский труд.

    Автор: Валентин Меликов
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