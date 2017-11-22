Бортко о Хворостовском: Украшение нашей жизни

Москва, 22 ноября. Режиссер и первый зампред Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«(Хворостовский — прим. ред) — одно из украшений нашей жизни, нашего искусства. А теперь его нет… Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом», — цитирует Бортко агентство РИА Новости.

Он также не исключил, что будет организовано какое-то мероприятие в память о певце.

Ранее российский исполнитель Дмитрий Маликов сообщил в Twitter о смерти Дмитрия Хворостовского. Информацию о кончине артиста подтвердила его семья.

Хворостовский умер после 2,5 лет борьбы со злокачественной опухолью головного мозга.

В конце 2016 года Хворостовский сообщил, что больше не будет участвовать в оперных постановках, но продолжит давать концерты. Последнее выступление оперного певца прошло в России в июне.