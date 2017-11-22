Российские сенаторы одобрили закон о СМИ-иноагентах

Москва, 22 ноября. Совет Федерации одобрил 22 ноября закон о СМИ-иноагентах, документ поддержали 154 парламентария, один воздержался, против закона не высказался ни один сенатор.

В одобренном верхней палатой российского парламента законе о СМИ говорится, что и иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, которые получают финансовую помощь от других стран или зарубежных организаций. Вносить в список «иностранных агентов» уполномочен Минюст России.

По словам руководителя комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, под действие нового закона не подпадают российские медиа, имеющие зарубежное финансирование. Поправки стали ответной мерой на притеснения российских СМИ в США, в данном случае речь идет о признании RT America иностранным агентом. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что статус иноагентов могут получить такие СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свобода».