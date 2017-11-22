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Сирия осудила встречу глав МИД Лиги арабских государств
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    Сирия осудила встречу глав МИД Лиги арабских государств

    11:20  22 Ноября 2017
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    Сирия осудила встречу глав МИД Лиги арабских государств

    Дамаск, 22 ноября. Представители внешнеполитического ведомства Сирии сообщили, что Лига арабских государств стала инструментом в руках нефтяных шейхов.

    Представители министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии сообщили, что сейчас в ЛАГ правят деньги нефтяных шейхов и уровень Лиги «скатился до ужасного положения».

    Сирийское информационное агентство «САНА» приводит слова представителей МИД САР, которые утверждают, что некоторые из участников Лиги создают себе врагов в угоду Израиля и не озабочены интересами защиты нации и поддержания безопасности в регионе. Заговоры нефтяных шейхов  в Палестине, Йемене, Ираке, Сирии и Ливии стали черным пятном на истории ЛАГ, отметил источник.

    Некоторые страны-участницы Лиги пытаются развязать войну против Ирана и «Хезболлы», которые проявили себя с лучшей стороны при борьбе с террористами на Ближнем Востоке, сообщили в МИД Сирии.

    Сирия осудила встречу глав МИД Лиги арабских государств

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ирак #хезболла #лаг
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