Дамаск, 22 ноября. Представители внешнеполитического ведомства Сирии сообщили, что Лига арабских государств стала инструментом в руках нефтяных шейхов.

Представители министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии сообщили, что сейчас в ЛАГ правят деньги нефтяных шейхов и уровень Лиги «скатился до ужасного положения».

Сирийское информационное агентство «САНА» приводит слова представителей МИД САР, которые утверждают, что некоторые из участников Лиги создают себе врагов в угоду Израиля и не озабочены интересами защиты нации и поддержания безопасности в регионе. Заговоры нефтяных шейхов в Палестине, Йемене, Ираке, Сирии и Ливии стали черным пятном на истории ЛАГ, отметил источник.

Некоторые страны-участницы Лиги пытаются развязать войну против Ирана и «Хезболлы», которые проявили себя с лучшей стороны при борьбе с террористами на Ближнем Востоке, сообщили в МИД Сирии.