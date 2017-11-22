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Психологи работают с выступившим в Бундестаге школьником и его одноклассниками
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    Психологи работают с выступившим в Бундестаге школьником и его одноклассниками

    11:22  22 Ноября 2017
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    Психологи работают с выступившим в Бундестаге школьником и его одноклассниками

    Новый Уренгой, 22 ноября. Психологи работают с выступившим в защиту немецких солдат в Бундестаге Николаем Десятниченко и его одноклассниками, чтобы обезопасить ребят от негативного влияния угроз в Сети, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Накануне, 21 ноября, в гимназии, где учится Десятниченко, выступивший со скандальной речью в Бундестаге, провели общешкольное собрание. В мероприятии участвовал и сам школьник.

    С Десятниченко, его семьей и одноклассниками работают психологи, чтобы снять негативное влияние угроз, поступающих в Интернете в адрес мальчика. По словам источника в Минобразовании, все школьники встали на его сторону.

    Проверка гимназии, инициированная депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Еленой Кукушкиной, начнется на этой неделе. Запрос из прокуратуры уже переслан в департамент образования округа. Правда, на настоящий момент, по данным источника, ни в прокуратуре, ни в департаменте не видят смысла срывать учебный процесс и проводить выездную проверку. Пока только запросят все документы, связанные с организацией учебного процесса по истории и патриотическому воспитанию.

    Напомним, бурное обсуждение в стране вызвало выступление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге в рамках «Примирение над могилами, работа во имя мира». Россиян покоробили слова мальчика про «невинно убитых» солдат вермахта. Кстати, в этом проекте не первый год участвуют российские школьники не только из Нового Уренгоя.

    Психологи работают с выступившим в Бундестаге школьником и его одноклассниками

    Цель проекта – российские гимназисты изучают истории конкретных солдат вермахта, погибших и похороненных на территории СССР, а немецкие дети – судьбы советских солдат, чьи могилы находятся на территории Германии. В прошлом году в таком мероприятии участвовал президент России, который как раз находился с рабочим визитом в Германии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #школьник #бундестаг #новый уренгой #речь #вермахт
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