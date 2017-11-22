Самолет ВМС США с пассажирами рухнул в море к югу от Окинавы

Токио, 22 ноября. Самолет ВМС США упал в воды Филиппинского моря неподалеку от японского острова Окинава. На борту находились 11 человек, которые направлялись на американский авианосец USS Ronald Reagan.

«Самолет ВМС США, на борту которого находились 11 членов экипажа и пассажиров, рухнул в океан к юго-востоку от Окинавы сегодня, приблизительно в 14.45, — указано в сообщении Седьмого флота ВМС США, который базируется в Японии. — Имена членов экипажа и пассажиров не называются до тех пор, пока сообщение о происшествии не получили их родственники».

На данный момент причина аварии неизвестна. По данным японских СМИ, в воду упал транспортный самолет C-2 Greyhound, и восемь человек, находившихся у него на борту, уже спасены. Три человека числятся пропавшими без вести.