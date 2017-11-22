Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу
Сегодня в Интернете, 22 ноября. Смерть Дмитрия Хворостовского. «Замечательный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа. «Спартак» упустил победу в игре с «Марибором». «Рутениевые страдания» на пустом месте.
Смерть Дмитрия Хворостовского
Трагическая новость — после тяжелой болезни на 56 году скончался великий оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне — агент певца https://t.co/5nZQNGxblY pic.twitter.com/lf7kd6O8TV— ТАСС (@tass_agency) November 22, 2017
Первым о смерти Хворостовского сообщил в своем Twitter певец и композитор Дмитрий Маликов. Позже он удалил свой твит, но подтвердил информацию в комментарии Федеральному агентству новостей.
МОЛНИЯ— МОЛНИЯ⚡️ (@molniatv) November 22, 2017
Скончался Народный артист России Дмитрий Хворостовский. pic.twitter.com/FNiuNVFx2b
Умер Дмитрий Хворостовский.— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) November 22, 2017
Выдающийся певец, очень талантливый и просто хороший человек.
Он боролся с болезнью уже очень продолжительное время, но, к сожалению, безуспешно.
Вечная память. pic.twitter.com/paKFeJLFPD
«Замечательный телефонный разговор»
Именно так назвал свою полуторачасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп. Путин и Трамп провели во вторник длительные телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы, среди которых — Сирия, КНДР и Украина.
Трамп заявил, что у него прошел прекрасный разговор с Путинымhttps://t.co/WoWIxCDG2U pic.twitter.com/WDyw82sXnX— ТАСС (@tass_agency) November 21, 2017
По завершении беседы Трамп заявил журналистом, что провел «замечательный телефонный разговор» с президентом России.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт Кремля, Москва также позитивно оценила беседу Путина с Трампом.
«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — сообщили в Кремле.
А вот реакция на беседу Путина и Трампа в Twitter.
Путин обратил внимание Трампа на безальтернативность выполнения "Минска-2". #Путин #Трамп @realDonaldTrump https://t.co/l72cpUARR9 pic.twitter.com/UIJh5rN7bM— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) November 22, 2017
«Трамп назвал разговор с Путиным замечательным, — сообщает Twitter Президент РФ 2018. — Путин обратил внимание Трампа на безальтернативность выполнения "Минска-2"».
Трамп назвал разговор с Путиным замечательным. https://t.co/x3wLO0G89T #Путин #Трамп @KremlinRussia @realDonaldTrump pic.twitter.com/qh7hpybTAH— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) November 22, 2017
«Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия — США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть», — пишет в своем микроблоге сенатор Алексей Пушков.
Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отн. Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 21, 2017
«Путин и Трамп — братья навек! А Евросоюз, похоже, в осадок выпал. Не видно его и не слышно в последние две недели», — отмечает известный журналист и политолог Виталий Третьяков.
Путин и Трамп - братья навек!— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) November 21, 2017
А Евросоюз, похоже, в осадок выпал. Не видно его и не слышно в последние две недели...
Какая боль… на 92 минуте…
Московский «Спартак» дома уже в добавленное время обидно упустил победу в матче со словенским «Марибором» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра закончилась со счетом 1:1, хотя, по мнению болельщиков, москвичи были обязаны побеждать.
Тем не менее, «Спартак», набравший шесть очков и занимающий третье место в группе, сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и в любом случае весной сможет сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
Для тех, кто не смотрел матч «Спартак» — «Марибор», Twitter «Чемпионата» предлагает видеообзор.
Для тех, кто не смотрел вчера матч #СпартакМарибор— Чемпионат (@championat) November 22, 2017
▶️ ВИДЕОобзор: https://t.co/jc1GQB6k9a
#ЛигаЧемпионов #UCL pic.twitter.com/bXR7PgXFaq
«Только рожая, женщина может понять боль болельщиков «Спартака» вчера на 92 минуте», — вспоминает о моменте упущенной победы пользователь Павел.
Только рожая женщина может понять боль болельщиков Спартака вчера на 92 минуте...#СпартакМарибор— Павел (@stansmit87) November 22, 2017
«Евгений Кафельников и Дмитрий Егоров откачивают Александра Шмурнова после матча «Спартак» — «Марибор»», — шутит Палв, предлагая никак не относящуюся к делу картинку.
@dmitrykor60 Евгений Кафельников и Дмитрий Егоров откачивают Александра Шмурнова поле матча #СпартакМарибор pic.twitter.com/yzlYFUZcVb— палв (@goods1405) November 22, 2017
Однако сам знаменитый комментатор Александр Шмурнов не теряет оптимизма.
«Задача «Спартака» упростилась: выигрыш на «Энфилде» — выход из группы... А если «Севилья» потеряет очки в Словении, то с первого места!» — пишет он.
Задача «Спартака» упростилась: выигрыш на «Энфилде» - выход из группы... А если «Севилья» потеряет очки в Словении, то с первого места!— Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 21, 2017
На возражения пользователя по имени Adolf, который пишет: «Александр Иванович, вы правда в это верите?», комментатор отвечает так:
«А почему в это нельзя верить? В 1983-м тоже никто не верил в победу над «Астон Виллой»».
А почему в это нельзя верить? В 1983-м тоже никто не верил в победу над «Астон Виллой»... https://t.co/PoMUgwwWOm— Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 21, 2017
«Спартак» — «Марибор», могло быть и лучше, но уже все как есть! Ничья на «Писхуане» (домашнем стадионе «Севильи») оставляет шанс на плей-офф Лиги чемпионов, но Лига Европы будет как-то больше по уровню, главное, чтоб не забили на нее», — пишет спортивный журналист Денис Волков.
#СпартакМарибор могло быть и лучше,но уже все как есть!ничья на Писхуане оставляет шанс на плей-офф #лигачемпионов,но #ЛигаЕвропы будет как то больше по уровню,главное чтоб не забили на неё ... pic.twitter.com/VtYGcC5HjD— Денис Волков (@den_v13) November 22, 2017
«Мясные нашли быстренько себе успокоение в мысли о предстоящей Лиге Европы», — менее оптимистичен пользователь по имени Сергей.
Мясные нашли быстренько себе успокоение в мысли о предстоящей Лиге Европы.#СпартакМарибор— Сергей???? (@voluntbarbati) November 21, 2017
Рутениевые страдания
Соцсети продолжают бурно обсуждать появление радиоактивного облака над некоторыми районами России (в первую очередь над Южным Уралом), которое потом «мигрировало» в Европу, обеспокоив тамошних жителей. (Речь идет о появлении в атмосфере изотопа рутений-106, который обычно не фиксируется).
В этом деле еще предстоит разобраться, а пока специалисты уверяют, что причин для беспокойства нет, и панику, возможно, кто-то намеренно провоцирует. Тем временем пользователи соцсетей упражняются в интернет-юморе, пару образчиков которого мы представляем нашим читателям.
«Главный онколог Челябинской области посоветовал тем, кто переживает из-за радиации, расслабиться и пить пиво. И если ты способен выжить после пары литров крепкого «Уральского мастера», никакой рутений тебя точно не возьмет», — шутит издание Znak.com.
Главный онколог Челябинской области посоветовал тем, кто переживает из-за радиации, расслабиться и пить пиво.— Znak.com (@znak_com) November 21, 2017
И если ты способен выжить после пары литров крепкого «Уральского мастера», никакой рутений тебя точно не возьмет.
Минутка поэзии от Albert Bikbov:
— Отчего же ты Евгений ярко светишься во тьме?
— Это виноват рутений, я родился в Бугульме.
- Отчего же ты Евгений— Albert Bikbov (@bikbov) November 21, 2017
Ярко светишься во тьме?
- Это виноват рутений,
Я родился в Бугульме
«Деградация — как радиация — не знает шлагбаумов и заборов. Касается всех», — предупреждает журналист Константин Семин.
Деградация — как радиация — не знает шлагбаумов и заборов. Касается всех.— Константин Семин (@KSyomin) November 15, 2017
Тем же, кто хочет разобраться в проблеме всерьез, советуем ознакомиться с мнением депутата Госдумы Геннадия Онищенко.