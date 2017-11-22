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Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу
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    Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу

    11:25  22 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу

    Сегодня в Интернете, 22 ноября. Смерть Дмитрия Хворостовского. «Замечательный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа. «Спартак» упустил победу в игре с «Марибором». «Рутениевые страдания» на пустом месте.

    Смерть Дмитрия Хворостовского

    Трагическая новость — после тяжелой болезни на 56 году скончался великий оперный певец Дмитрий Хворостовский.

    Первым о смерти Хворостовского сообщил в своем Twitter певец и композитор Дмитрий Маликов. Позже он удалил свой твит, но подтвердил информацию в комментарии Федеральному агентству новостей.

    «Замечательный телефонный разговор»

    Именно так назвал свою полуторачасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп. Путин и Трамп провели во вторник длительные телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы, среди которых — Сирия, КНДР и Украина.

    По завершении беседы Трамп заявил журналистом, что провел «замечательный телефонный разговор» с президентом России.

    Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт Кремля, Москва также позитивно оценила беседу Путина с Трампом.

    «С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — сообщили в Кремле.

    А вот реакция на беседу Путина и Трампа в Twitter.

    «Трамп назвал разговор с Путиным замечательным, — сообщает Twitter Президент РФ 2018. —‏ Путин обратил внимание Трампа на безальтернативность выполнения "Минска-2"».

    «Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия — США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть», — пишет в своем микроблоге сенатор Алексей Пушков.‏

    «Путин и Трамп — братья навек! А Евросоюз, похоже, в осадок выпал. Не видно его и не слышно в последние две недели», — отмечает известный журналист и политолог Виталий Третьяков.

    Какая боль… на 92 минуте…

    Московский «Спартак» дома уже в добавленное время обидно упустил победу в матче со словенским «Марибором» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра закончилась со счетом 1:1, хотя, по мнению болельщиков, москвичи были обязаны побеждать.

    Тем не менее, «Спартак», набравший шесть очков и занимающий третье место в группе, сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и в любом случае весной сможет сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

    Для тех, кто не смотрел матч «Спартак» — «Марибор», Twitter «Чемпионата» предлагает видеообзор.

    «Только рожая, женщина может понять боль болельщиков «Спартака» вчера на 92 минуте», — вспоминает о моменте упущенной победы пользователь Павел‏.

    «Евгений Кафельников и Дмитрий Егоров откачивают Александра Шмурнова после матча «Спартак» — «Марибор»», — шутит Палв‏, предлагая никак не относящуюся к делу картинку.

    Однако сам знаменитый комментатор Александр Шмурнов не теряет оптимизма.

    «Задача «Спартака» упростилась: выигрыш на «Энфилде» — выход из группы... А если «Севилья» потеряет очки в Словении, то с первого места!» — пишет он.

    На возражения пользователя по имени Adolf, который пишет: «Александр Иванович, вы правда в это верите?», комментатор отвечает так:

    «А почему в это нельзя верить? В 1983-м тоже никто не верил в победу над «Астон Виллой»».

    «Спартак» — «Марибор», могло быть и лучше, но уже все как есть! Ничья на «Писхуане» (домашнем стадионе «Севильи») оставляет шанс на плей-офф Лиги чемпионов, но Лига Европы будет как-то больше по уровню, главное, чтоб не забили на нее», — пишет спортивный журналист Денис Волков.

    «Мясные нашли быстренько себе успокоение в мысли о предстоящей Лиге Европы», — менее оптимистичен пользователь по имени Сергей.

    Рутениевые страдания

    Соцсети продолжают бурно обсуждать появление радиоактивного облака над некоторыми районами России (в первую очередь над Южным Уралом), которое потом «мигрировало» в Европу, обеспокоив тамошних жителей. (Речь идет о появлении в атмосфере изотопа рутений-106, который обычно не фиксируется).

    В этом деле еще предстоит разобраться, а пока специалисты уверяют, что причин для беспокойства нет, и панику, возможно, кто-то намеренно провоцирует. Тем временем пользователи соцсетей упражняются в интернет-юморе, пару образчиков которого мы представляем нашим читателям.

    «Главный онколог Челябинской области посоветовал тем, кто переживает из-за радиации, расслабиться и пить пиво. И если ты способен выжить после пары литров крепкого «Уральского мастера», никакой рутений тебя точно не возьмет», — шутит издание Znak.com.

    Минутка поэзии от Albert Bikbov‏:

    — Отчего же ты Евгений ярко светишься во тьме?
    — Это виноват рутений, я родился в Бугульме.

    «Деградация — как радиация — не знает шлагбаумов и заборов. Касается всех», — предупреждает журналист Константин Семин‏.

    Тем же, кто хочет разобраться в проблеме всерьез, советуем ознакомиться с мнением депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

    Автор: Алексей Громов
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