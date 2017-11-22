Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу

Сегодня в Интернете, 22 ноября. Смерть Дмитрия Хворостовского. «Замечательный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа. «Спартак» упустил победу в игре с «Марибором». «Рутениевые страдания» на пустом месте.

Смерть Дмитрия Хворостовского

Трагическая новость — после тяжелой болезни на 56 году скончался великий оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне — агент певца https://t.co/5nZQNGxblY pic.twitter.com/lf7kd6O8TV — ТАСС (@tass_agency) November 22, 2017

Первым о смерти Хворостовского сообщил в своем Twitter певец и композитор Дмитрий Маликов. Позже он удалил свой твит, но подтвердил информацию в комментарии Федеральному агентству новостей.

МОЛНИЯ



Скончался Народный артист России Дмитрий Хворостовский. pic.twitter.com/FNiuNVFx2b — МОЛНИЯ⚡️ (@molniatv) November 22, 2017

Умер Дмитрий Хворостовский.

Выдающийся певец, очень талантливый и просто хороший человек.

Он боролся с болезнью уже очень продолжительное время, но, к сожалению, безуспешно.

Вечная память. pic.twitter.com/paKFeJLFPD — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) November 22, 2017

«Замечательный телефонный разговор»

Именно так назвал свою полуторачасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп. Путин и Трамп провели во вторник длительные телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы, среди которых — Сирия, КНДР и Украина.

Трамп заявил, что у него прошел прекрасный разговор с Путинымhttps://t.co/WoWIxCDG2U pic.twitter.com/WDyw82sXnX — ТАСС (@tass_agency) November 21, 2017

По завершении беседы Трамп заявил журналистом, что провел «замечательный телефонный разговор» с президентом России.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт Кремля, Москва также позитивно оценила беседу Путина с Трампом.

«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — сообщили в Кремле.

А вот реакция на беседу Путина и Трампа в Twitter.

«Трамп назвал разговор с Путиным замечательным, — сообщает Twitter Президент РФ 2018. —‏ Путин обратил внимание Трампа на безальтернативность выполнения "Минска-2"».

«Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия — США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть», — пишет в своем микроблоге сенатор Алексей Пушков.‏

Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отн. Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 21, 2017

«Путин и Трамп — братья навек! А Евросоюз, похоже, в осадок выпал. Не видно его и не слышно в последние две недели», — отмечает известный журналист и политолог Виталий Третьяков.

Путин и Трамп - братья навек!

А Евросоюз, похоже, в осадок выпал. Не видно его и не слышно в последние две недели... — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) November 21, 2017

Какая боль… на 92 минуте…

Московский «Спартак» дома уже в добавленное время обидно упустил победу в матче со словенским «Марибором» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра закончилась со счетом 1:1, хотя, по мнению болельщиков, москвичи были обязаны побеждать.

Тем не менее, «Спартак», набравший шесть очков и занимающий третье место в группе, сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и в любом случае весной сможет сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Для тех, кто не смотрел матч «Спартак» — «Марибор», Twitter «Чемпионата» предлагает видеообзор.

«Только рожая, женщина может понять боль болельщиков «Спартака» вчера на 92 минуте», — вспоминает о моменте упущенной победы пользователь Павел‏.

Только рожая женщина может понять боль болельщиков Спартака вчера на 92 минуте...#СпартакМарибор — Павел (@stansmit87) November 22, 2017

«Евгений Кафельников и Дмитрий Егоров откачивают Александра Шмурнова после матча «Спартак» — «Марибор»», — шутит Палв‏, предлагая никак не относящуюся к делу картинку.

@dmitrykor60 Евгений Кафельников и Дмитрий Егоров откачивают Александра Шмурнова поле матча #СпартакМарибор pic.twitter.com/yzlYFUZcVb — палв (@goods1405) November 22, 2017

Однако сам знаменитый комментатор Александр Шмурнов не теряет оптимизма.

«Задача «Спартака» упростилась: выигрыш на «Энфилде» — выход из группы... А если «Севилья» потеряет очки в Словении, то с первого места!» — пишет он.

Задача «Спартака» упростилась: выигрыш на «Энфилде» - выход из группы... А если «Севилья» потеряет очки в Словении, то с первого места! — Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 21, 2017

На возражения пользователя по имени Adolf, который пишет: «Александр Иванович, вы правда в это верите?», комментатор отвечает так:

«А почему в это нельзя верить? В 1983-м тоже никто не верил в победу над «Астон Виллой»».

А почему в это нельзя верить? В 1983-м тоже никто не верил в победу над «Астон Виллой»... https://t.co/PoMUgwwWOm — Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 21, 2017

«Спартак» — «Марибор», могло быть и лучше, но уже все как есть! Ничья на «Писхуане» (домашнем стадионе «Севильи») оставляет шанс на плей-офф Лиги чемпионов, но Лига Европы будет как-то больше по уровню, главное, чтоб не забили на нее», — пишет спортивный журналист Денис Волков.

#СпартакМарибор могло быть и лучше,но уже все как есть!ничья на Писхуане оставляет шанс на плей-офф #лигачемпионов,но #ЛигаЕвропы будет как то больше по уровню,главное чтоб не забили на неё ... pic.twitter.com/VtYGcC5HjD — Денис Волков (@den_v13) November 22, 2017

«Мясные нашли быстренько себе успокоение в мысли о предстоящей Лиге Европы», — менее оптимистичен пользователь по имени Сергей.

Мясные нашли быстренько себе успокоение в мысли о предстоящей Лиге Европы.#СпартакМарибор — Сергей???? (@voluntbarbati) November 21, 2017

Рутениевые страдания

Соцсети продолжают бурно обсуждать появление радиоактивного облака над некоторыми районами России (в первую очередь над Южным Уралом), которое потом «мигрировало» в Европу, обеспокоив тамошних жителей. (Речь идет о появлении в атмосфере изотопа рутений-106, который обычно не фиксируется).

В этом деле еще предстоит разобраться, а пока специалисты уверяют, что причин для беспокойства нет, и панику, возможно, кто-то намеренно провоцирует. Тем временем пользователи соцсетей упражняются в интернет-юморе, пару образчиков которого мы представляем нашим читателям.

«Главный онколог Челябинской области посоветовал тем, кто переживает из-за радиации, расслабиться и пить пиво. И если ты способен выжить после пары литров крепкого «Уральского мастера», никакой рутений тебя точно не возьмет», — шутит издание Znak.com.

Главный онколог Челябинской области посоветовал тем, кто переживает из-за радиации, расслабиться и пить пиво.



И если ты способен выжить после пары литров крепкого «Уральского мастера», никакой рутений тебя точно не возьмет. — Znak.com (@znak_com) November 21, 2017

Минутка поэзии от Albert Bikbov‏:

— Отчего же ты Евгений ярко светишься во тьме?

— Это виноват рутений, я родился в Бугульме.

- Отчего же ты Евгений

Ярко светишься во тьме?



- Это виноват рутений,

Я родился в Бугульме — Albert Bikbov (@bikbov) November 21, 2017

«Деградация — как радиация — не знает шлагбаумов и заборов. Касается всех», — предупреждает журналист Константин Семин‏.

Деградация — как радиация — не знает шлагбаумов и заборов. Касается всех. — Константин Семин (@KSyomin) November 15, 2017

Тем же, кто хочет разобраться в проблеме всерьез, советуем ознакомиться с мнением депутата Госдумы Геннадия Онищенко.