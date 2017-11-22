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«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Независимый дух»
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    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Независимый дух»

    11:10  22 Ноября 2017
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    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Независимый дух»

    Москва, 22 ноября. Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на американскую премию независимого кино Independent Spirit Awards, сообщает пресс-служба фильма.

    В частности, «Нелюбовь» номинирована на приз в категории «Лучший международный фильм». Вместе с российской картиной в пятерке номинантов оказались британская «Леди Макбет», замбийская «Я не ведьма», чилийская «Фантастическая женщина», а также французская драма «120 ударов в минуту», передает «Вечерняя Москва».

    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Независимый дух»

    Лидером по числу номинаций Independent Spirit Awards стала мелодрама итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» с Арми Хаммером и Тимоти Шаламе. Фаворит прошлого «Санденса» черная комедия «Прочь» Джордана Пила также получила пять номинаций. Дебютный фильм американской актрисы Греты Гервиг «Леди Птица» получил четыре номинации.

    Напомним, что фильм «Нелюбовь» был выдвинут от России на соискание премии «Оскар».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #нелюбовь #independent spirit awards
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