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Жириновский о задержании Керимова: На деньги олигархов стоит строить дороги в РФ
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    Жириновский о задержании Керимова: На деньги олигархов стоит строить дороги в РФ

    11:31  22 Ноября 2017
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    Жириновский о задержании Керимова: На деньги олигархов стоит строить дороги в РФ

    Москва, 22 ноября. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил олигархам направить их деньги на ремонт дорог в России.

    «Ну вот задержан снова Керимов… Вот они (олигархи) должны деньги свои… (направлять) в парламентский центр или Центр гуманитарной помощи», — сказал политик, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

    По словам Жириновского, таким образом за пять-десять лет в России будут нормальные дороги.

    Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции во французской Ницце, въехал в страну без дипломатического паспорта и не находился в служебной командировке. Сейчас и в Москве, и в Париже предпринимаются все шаги, чтобы добиться скорейшего освобождения российского парламентария.

    Жириновский о задержании Керимова: На деньги олигархов стоит строить дороги в РФ

    Напомним, что ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #жириновский #керимов
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