Жириновский о задержании Керимова: На деньги олигархов стоит строить дороги в РФ

Москва, 22 ноября. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил олигархам направить их деньги на ремонт дорог в России.

«Ну вот задержан снова Керимов… Вот они (олигархи) должны деньги свои… (направлять) в парламентский центр или Центр гуманитарной помощи», — сказал политик, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

По словам Жириновского, таким образом за пять-десять лет в России будут нормальные дороги.

Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции во французской Ницце, въехал в страну без дипломатического паспорта и не находился в служебной командировке. Сейчас и в Москве, и в Париже предпринимаются все шаги, чтобы добиться скорейшего освобождения российского парламентария.

Напомним, что ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата в президенты РФ.