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Сирия: российский Центр примирения доставил гумпомощь в Алеппо и Дейр-эз-Зор
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    Сирия: российский Центр примирения доставил гумпомощь в Алеппо и Дейр-эз-Зор

    11:02  22 Ноября 2017
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    Сирия: российский Центр примирения доставил гумпомощь в Алеппо и Дейр-эз-Зор

    Москва, 22 ноября. Министерство обороны России сообщило о двух гуманитарных акциях, проведенных военнослужащими РФ.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки доставили партию гуманитарного груза в населенный пункт Расм Эль-Алам провинции Алеппо. Жителям административного центра провинции Дейр-эз-Зор были розданы продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 15 тонн. Медицинская помощь за сутки оказана 238 жителям Сирии.

    Отмечается, что российские военные полицейские обеспечили безопасность гуманитарному конвою по линии ООН, который доставил 66 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов в населенный пункт Дейр-эз-Зор.

    Сирия: российский Центр примирения доставил гумпомощь в Алеппо и Дейр-эз-Зор

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #дейр-эз-зор
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