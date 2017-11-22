Маликов рассказал об обстоятельствах смерти Хворостовского

«Дмитрий Хворостовский умер», — написал в своем Twitter российский певец и композитор Дмитрий Маликов.

Эту грустную информацию певец подтвердил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам Маликова, последние дни Хворостовский уже находился в коме.

Дмитрий Маликов с большим уважением и восхищением сказал несколько слов о Хворостовском.

«Я с ним, к сожалению, не работал, но я его всегда считал выдающимся исполнителем. У нас было очень много общих знакомых, моя соавтор Лилия Виноградова с ним очень близко дружила, работала вместе, и она мне о нем говорила очень много теплых слов. Я с ним тоже был знаком, но не так близко. Хворостовский, безусловно, один из великих российских певцов, который очень много сделал для российской культуры. Несмотря на то, что он, как все великие артисты, принадлежал всему миру, он очень много жил и работал в России. Даже один его цикл патриотических военных песен чего стоит, с которыми он выступал на площадях. Он нес классическую культуру для простых людей — это очень важно», — подчеркнул Дмитрий Маликов.