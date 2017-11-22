Пушков пожалел окруженного скептиками оптимиста Трампа

Москва, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп позитивно смотрит на развитие российско-американских отношений, однако другие вашингтонские политики его взглядов не разделяют, что и создает проблему, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Соответствующую запись сенатор разместил накануне в своем Twitter.

«Трамп — оптимист: верит в улучшение отношений, говорит о замечательном разговоре с Путиным. Проблема в том, что вокруг него — сплошь скептики», — написал он.

Трамп -оптимист: верит в улучшение отношений, говорит о замечательном разговоре с Путиным. Проблема в том, что вокруг него - сплошь скептики — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 22, 2017

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась полтора часа, главы государств обсудили урегулирование ситуации в Сирии, КНДР и минские договоренности. Трамп по окончании разговора назвал его прекрасным.