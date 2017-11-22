Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Красноярский фанат погиб в драке с новосибирцами
Весь мир
В Польше жестко ответили на условия Киева по прекращению «войны памятников»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Польше жестко ответили на условия Киева по прекращению «войны памятников»

    11:08  22 Ноября 2017
    140

    В Польше жестко ответили на условия Киева по прекращению «войны памятников»

    Варшава, 22 ноября. В Польше жестко раскритиковали предложенную Украиной формулу выхода из «войны памятников» — легализацию всех польских и украинских памятников. По мнению общественного деятеля, польского католического священнослужителя Тадеуша Исаковича-Залесского, «это отвратительный шантаж». 

    Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил ранее формулу примирения Польши и Украины — «Варшава легализует все украинские памятники, Киев — все польские памятники». В Польше подвергли критике данную идею, считая, что власти не пойдут на эти условия. 

    «Это отвратительный шантаж, не достоин страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должно подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, ее власть создает препятствия в эксгумации и захоронении жертв», — сказал ксендз Тадеуш Исакович-Залесский в эфире «Польского радио». 

    По мнению общественного деятеля, принятие требования Вятровича невозможно. Он считает, что «Киев не может выдвигать никаких условий» и не может диктовать Польше, что делать взамен на захоронения жертв геноцида. Ксендз подчеркнул, что все, кто погиб на польской земле, похоронены достойно. Напомним, что МИД Польши внес Вятровича в черный список, запретив въезд в страну.

    В Польше жестко ответили на условия Киева по прекращению «войны памятников»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #польша #украина #варшава #памятники
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть