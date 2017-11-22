В Польше жестко ответили на условия Киева по прекращению «войны памятников»

Варшава, 22 ноября. В Польше жестко раскритиковали предложенную Украиной формулу выхода из «войны памятников» — легализацию всех польских и украинских памятников. По мнению общественного деятеля, польского католического священнослужителя Тадеуша Исаковича-Залесского, «это отвратительный шантаж».

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович предложил ранее формулу примирения Польши и Украины — «Варшава легализует все украинские памятники, Киев — все польские памятники». В Польше подвергли критике данную идею, считая, что власти не пойдут на эти условия.

«Это отвратительный шантаж, не достоин страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должно подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, ее власть создает препятствия в эксгумации и захоронении жертв», — сказал ксендз Тадеуш Исакович-Залесский в эфире «Польского радио».

По мнению общественного деятеля, принятие требования Вятровича невозможно. Он считает, что «Киев не может выдвигать никаких условий» и не может диктовать Польше, что делать взамен на захоронения жертв геноцида. Ксендз подчеркнул, что все, кто погиб на польской земле, похоронены достойно. Напомним, что МИД Польши внес Вятровича в черный список, запретив въезд в страну.