Сирия: Минобороны РФ сообщило о фактах нарушения перемирия в зонах деэскалации

Москва, 22 ноября. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Алеппо. Турецкая мониторинговая группа сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

Наблюдатели отмечают, что все случаи нарушения режима прекращения огня были замечены в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (формирования запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.