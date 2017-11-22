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Сирия: Минобороны РФ сообщило о фактах нарушения перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о фактах нарушения перемирия в зонах деэскалации

    10:52  22 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о фактах нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 22 ноября. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Алеппо. Турецкая мониторинговая группа сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Наблюдатели отмечают, что все случаи нарушения режима прекращения огня были замечены в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (формирования запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о фактах нарушения перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #перемирие
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