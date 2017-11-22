Видеодайджест новостей, утро 22 ноября 2017 года

Журналист ФАН вернулся в Россию Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, принудительно выдворенный с Украины, благополучно Спецкорреспондент, принудительно выдворенный с Украины, благополучно вернулся в Россию. В петербургском аэропорту «Пулково» Игоря встречала съемочная группа ФАН-ТВ. Накануне днем наш коллега был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. Петрашевичу сообщили, что его журналистская деятельность угрожает территориальной целостности страны. Отныне въезд на Украину ему запрещен – на три года.

Переговоры Путина и Трампа Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал президента США об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с главой САР Башаром Асадом. Политики обсудили актуальную сирийскую проблематику с учетом завершающейся военной операции в Сирии. Путин выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии. Российский лидер рассказал Трампу подробности встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.

Ситуация в ЛНР Глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил , что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены. Любые попытки дестабилизации – совершенно напрасны и скоро будут полностью пресечены, заявил Плотницкий. Ранее в Сети появились сообщения о вооруженных людях в военной форме на улицах Луганска, а также бронетехнике в центре города. Он подчеркнул, что люди в военной форме на улицах Луганска являются следствием определенных кадровых изменений, вызванных отстранением от должности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.