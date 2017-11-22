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Происшествия
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Видеодайджест новостей, утро 22 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 22 ноября 2017 года

    Спецкорреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, принудительно выдворенный с Украины, благополучно вернулся в Россию. Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии.
    10:39 22 Ноября 2017
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    Журналист ФАН вернулся в Россию

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Спецкорреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, принудительно выдворенный с Украины, благополучно вернулся в Россию. В петербургском аэропорту «Пулково» Игоря встречала съемочная группа ФАН-ТВ.
    Накануне днем наш коллега был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. Петрашевичу сообщили, что его журналистская деятельность угрожает территориальной целостности страны. Отныне въезд на Украину ему запрещен – на три года. 
     

    Переговоры Путина и Трампа

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал президента США об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с главой САР Башаром Асадом.
    Политики обсудили актуальную сирийскую проблематику с учетом завершающейся военной операции в Сирии. Путин выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии. Российский лидер рассказал Трампу подробности встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.
     

    Ситуация в ЛНР

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    Глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены. Любые попытки дестабилизации – совершенно напрасны и скоро будут полностью пресечены, заявил Плотницкий.
    Ранее в Сети появились сообщения о вооруженных людях в военной форме на улицах Луганска, а также бронетехнике в центре города. Он подчеркнул, что люди в военной форме на улицах Луганска являются следствием определенных кадровых изменений, вызванных отстранением от должности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
     

    Задержание сенатора

    Видеодайджест новостей, утро 21 ноября 2017 года

    В Ницце задержан сенатор Сулейман Керимов. Посольство России подтвердило информацию о задержании члена Совета Федерации французскими полицейскими. Как рассказал ФАН источник, задержание Керимова связано с делом об уклонении от уплаты налогов.
    В министерстве иностранных дел России напомнили о дипломатическом статусе Керимова как сенатора и подчеркнули, что сделают все возможное для освобождение члена Совета Федерации.

     

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