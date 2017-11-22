«Фенербахче» начал переговоры по трансферу Смолова

Стамбул, 22 ноября. Турецкий «Фенербахче» планирует купить форварда сборной России и «Краснодара» Федора Смолова. Об этом пишет издание Türkiye Gazetesi.

Пот данным газеты, скауты турецкого клуба внимательно следили за выступлением 27-летнего нападающего в этом сезоне, а накануне начали переговоры с руководством «Краснодара».

Как отметил собеседник издания, Смолов готов переехать в Турцию, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате, сообщает «Свободная пресса».

Турецкий клуб хочет приобрести футболиста в январе будущего года и готов потратить на сделку 12 миллионов евро. Впрочем, боссы быков намерены удержать футболиста до окончания ЧМ-2018 в надежде, что после турнира стоимость игрока возрастет.

Напомним, ранее сообщалось, что предметный интерес к Смолову проявляли столичные «Спартак» и ЦСКА.