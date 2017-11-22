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«Фенербахче» начал переговоры по трансферу Смолова
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    «Фенербахче» начал переговоры по трансферу Смолова

    10:39  22 Ноября 2017
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    «Фенербахче» начал переговоры по трансферу Смолова

    Стамбул, 22 ноября. Турецкий «Фенербахче» планирует купить форварда сборной России и «Краснодара» Федора Смолова. Об этом пишет издание Türkiye Gazetesi. 

    Пот данным газеты, скауты турецкого клуба внимательно следили за выступлением 27-летнего нападающего в этом сезоне, а накануне начали переговоры с руководством «Краснодара». 

    Как отметил собеседник издания, Смолов готов переехать в Турцию, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате, сообщает «Свободная пресса»

    Турецкий клуб хочет приобрести футболиста в январе будущего года и готов потратить на сделку 12 миллионов евро. Впрочем, боссы быков намерены удержать футболиста до окончания ЧМ-2018 в надежде, что после турнира стоимость игрока возрастет. 

    Напомним, ранее сообщалось, что предметный интерес к Смолову проявляли столичные «Спартак» и ЦСКА.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #краснодар #цска #спартак #фенербахче #смолов
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