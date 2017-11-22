Сирия сегодня: Путин и Трамп обсудили Сирию, люди возвращаются в Алеппо и Хомс

Сирия, 22 ноября. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили сирийский кризис. Мирные жители возвращаются в свои дома в Алеппо и Хомсе. Россия, Турция и Иран проведут переговоры о судьбе Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Телефонный звонок

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, они обсуждали ситуацию на территории САР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что это заявление вызвало положительную реакцию на Ближнем Востоке.

Кроме того, в телефонном разговоре президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. На что, в частности, нацелена инициатива России о проведении в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Также Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об итогах своих переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ранее «Газета.ru», в Кремле назвали разговор Путина и Трампа деловым и содержательным. «С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — говорится в сообщении.

Возвращение домой

Более 65 человек за прошедшие сутки вернулись в свои дома в Сирии. Об этом журналистам сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«За сутки в свои дома возвратились 67 человек, из них в провинции Алеппо — 35 и Хомс — 32», — заявил Кураленко.

Военные врачи Российской Федерации в течение суток оказали медицинскую помощь 71 жителю. Всего российским медикам была оказана квалифицированная медицинская помощь более 65 тысячам сирийцев.

Кроме того, во время заседания Комитета национального примирения зоны деэскалации «Южная» были определены делегаты на Конгресс от администрации провинции Эль-Кунейтра. Сообщается, что сирийцы проявляют неподдельный интерес к Конгрессу национального диалога в САР.

Помимо всего прочего, Сирийская арабская армия (САА) и российские военные из Центра обеспечили безопасность проведения двух гуманитарных акций Организации Объединенных Наций в провинции Даръа. Общий вес гумпомощи составил 141 тонну.

Переговоры в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду проведет встречу с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. В Анкаре, Москве и Тегеране уверены, что дни террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) сочтены, и пора уже, наконец, основательно переходить к политическому урегулированию в САР. Это и станет главной темой предстоящей встречи.

Отметим, что противоречия внутри страны, в частности, призван разрешить Конгресс национального диалога. Он должен объединить самый широкий спектр этнических и конфессиональных групп.

1 Организация запрещена на территории РФ.