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Польша подписала первый контракт с США о поставках сжиженного газа
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    Польша подписала первый контракт с США о поставках сжиженного газа

    10:25  22 Ноября 2017
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    Польша подписала первый контракт с США о поставках сжиженного газа

    Варшава, 22 ноября. Накануне Польша подписала пятилетний контракт с США о поставках сжиженного газа. Сделка была заключена между польской энергетической компанией PGNiG и американским подразделением британской Centrica LNG.

    Подписанный во вторник контракт стал первым из запланированных, сообщает канал «Подмосковье 360». В PGNiG отмечают, что американский газ должен стать альтернативой российскому. Стоимость сделки не оглашается.

    Согласно заключенному договору, газ будет поступать в Польшу, а также в другие государства Центральной Европы из Порт-Артура с терминала Sabine Pass.

    Напомним, польские власти неоднократно заявляли о том, что российский газ якобы создает угрозу энергетической безопасности страны. Еще летом Варшава заявляла, что может полностью отказаться от поставок газа из России через несколько лет.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #польша #газ
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