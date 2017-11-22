Польша подписала первый контракт с США о поставках сжиженного газа

Варшава, 22 ноября. Накануне Польша подписала пятилетний контракт с США о поставках сжиженного газа. Сделка была заключена между польской энергетической компанией PGNiG и американским подразделением британской Centrica LNG.

Подписанный во вторник контракт стал первым из запланированных, сообщает канал «Подмосковье 360». В PGNiG отмечают, что американский газ должен стать альтернативой российскому. Стоимость сделки не оглашается.

Согласно заключенному договору, газ будет поступать в Польшу, а также в другие государства Центральной Европы из Порт-Артура с терминала Sabine Pass.

Напомним, польские власти неоднократно заявляли о том, что российский газ якобы создает угрозу энергетической безопасности страны. Еще летом Варшава заявляла, что может полностью отказаться от поставок газа из России через несколько лет.