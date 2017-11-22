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Китай остался без Skype: приложение удалили из App Store и Goolge Play
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    Китай остался без Skype: приложение удалили из App Store и Goolge Play

    10:57  22 Ноября 2017
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    Китай остался без Skype: приложение удалили из App Store и Goolge Play

    Пекин, 22 ноября. Популярное приложение связи Skype было полностью удалено из магазина мобильных приложений компании Apple в Китае. На пути у сервиса стали действующие в КНР законы об интернет-телефонии.

    «Министерство общественной безопасности Китая уведомило нас, что ряд протоколов передачи голосовых сообщений в Сети не соответствует местному законодательству, — заявил в беседе с The New York Times представитель корпорации Apple. — Поэтому приложения были удалены из нашего App Store в Китае».

    Несмотря на то, что официально Google Play в Китае не представлен, целый ряд прочих сервисов с приложениями для Android также удалили из своих онлайн-магазинов Skype — это подтвердили изданию в Microsoft. 

    Китай остался без Skype: приложение удалили из App Store и Goolge Play

    Напомним, власти Китая закрыли доступ к целому ряду социальных сетей и сервисов, предоставляемых крупнейшими производителями программного обеспечения в мире, в том числе Gmail от Google, Facebook и Twitter. До принадлежащего Microsoft Skype Китай запретил использовать принадлежащий Facebook мессенджер Whatsapp.

    Автор: Валентин Меликов
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