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В Госдуме предложили направить МИД Франции ноту протеста из-за задержания Керимова
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    В Госдуме предложили направить МИД Франции ноту протеста из-за задержания Керимова

    11:34  22 Ноября 2017
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    В Госдуме предложили направить МИД Франции ноту протеста из-за задержания Керимова

    Москва, 22 ноября. Дагестанский депутат Госдумы Ризван Курбанов в ходе пленарного заседания Госдумы предложил обратиться в МИД Франции в связи с задержанием в Ницце сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, что должны обсуждаться конкретные предложения, которые должен разработать соответствующий комитет.

    «У вас есть время до завершения пленарного заседания подготовить соответственно проект поручения либо нашим профильным комитетом, либо обращение в МИД, — объявил Володин. — Уже по итогам рассмотрения Госдума примет то или иное решение».

    В Госдуме предложили направить МИД Франции ноту протеста из-за задержания Керимова

    Спикер обратился к международному комитету Госдумы с просьбой поддержать Курбанова в подготовке обращения в МИД, сообщает РИА Новости.

    Напомним, вчера стало известно, что член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан во Франции. По данным СМИ, ему могут быть предъявлены обвинения в неуплате налогов или в отмывании денежных средств. Свою вину глава инвестиционного холдинга «Нафта Москва» не признал.

    Автор: Валентин Меликов
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    #керимов
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