В Госдуме объяснили, почему США не идут на компромисс с Россией по Сирии

Москва, 22 ноября. Заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что РФ несет ответственность за попытки помочь Сирии, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По мнению депутата, Вашингтон не хочет идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Сирии потому, что на на российской территории отсутствуют военные базы ВС США.

«Вот когда будут (военные базы США — ред.), тогда мы им будем нравиться. Но я надеюсь, их никогда не будет, — сказал Шерин. — А вообще, все равно на их мнение. Вот и все».

Как отметил парламентарий, американцы как и раньше не пытаются установить дипломатические контакты с российскими сенаторами и депутатами, передает RT.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили сирийское урегулирование.