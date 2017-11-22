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В Госдуме объяснили, почему США не идут на компромисс с Россией по Сирии
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    В Госдуме объяснили, почему США не идут на компромисс с Россией по Сирии

    10:50  22 Ноября 2017
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    В Госдуме объяснили, почему США не идут на компромисс с Россией по Сирии

    Москва, 22 ноября. Заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что РФ несет ответственность за попытки помочь Сирии, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

    По мнению депутата, Вашингтон не хочет идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Сирии потому, что на на российской территории отсутствуют военные базы ВС США. 

    «Вот когда будут (военные базы США — ред.), тогда мы им будем нравиться. Но я надеюсь, их никогда не будет, — сказал Шерин. — А вообще, все равно на их мнение. Вот и все».

    Как отметил парламентарий, американцы как и раньше не пытаются установить дипломатические контакты с российскими сенаторами и депутатами, передает RT.

    Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили сирийское урегулирование.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #сирия #госдума
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