Наши лучше: военный эксперт сравнил новую китайскую БМП-амфибию с российскими аналогами

Китайская Народная Республика провела испытания плавающей боевой машины пехоты VN-18, которую уже называют самой быстрой амфибией в мире. Видеозапись, показывающая возможности новой бронетехники, опубликована на YouTube-канале медиагруппы CGTN.

Все равно Россия остается номером один в производстве гусеничной бронетехники, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как заявляют разработчики, на суше новая БМП развивает максимальную скорость в 65 км/ч, а в воде — до 30. И это притом, что мощность двигателя VN-18 составляет 1,6 тысяч лошадиных сил при весе в 26 тонн. Кроме того сообщается, что машиной управляет экипаж из трех человек, а сама БМП способна вмещать 11 десантников. Что касается вооружения, то китайские инженеры, не вдаваясь в подробности, заявили, что на VN-18 установлена нарезная пушка-пусковая установка, курсовой пулемет и противотанковые ракеты.

«Очень хорошо, что китайцы разрабатывают и представляют новые образцы военной техники, но есть одна проблема. Боевая машина плывет за счет движения ходовой части, а значит, развить большую скорость в воде она не может. Это не бронетранспортер, который плывет за счет двигателей. Я не хочу ставить под сомнения китайскую БМП, но только лишь движение на плаву — это не главная характеристика для боевой машины пехоты в боевых условиях. Главное — это вооружение и бронирование. У нас же есть БМП-3 «Драгун» - очень схожая по характеристикам машина, но у нее отличное вооружение, пусть она и плывет на 20 км/ч медленней», — поясняет ситуацию Кошкин.

Действительно, в 2015 году в России была представлена БМП-3 «Драгун», которая имеет боевой модуль со 100-мм пушкой-пусковой установкой 2А70, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и курсовым пулеметом ПКТМ. Однако при этом боевой модуль является необитаемым и управляется стрелком удаленно.

Двигатель БМП-3 «Драгун» имеет мощность в 800 лошадиных сил, который позволяет машине по шоссе развивать скорость в более чем 70 км/ч. На плаву максимальная скорость движения составляет 10 км/ч. Так же как и китайский собрат, «Драгун» способен перевозить 11 десантников.

«Лучше России в производстве боевых машин пехоты никого нет, это доказала как БМП-3, так и новая машина на платформе «Армата» («Курганец-25» — прим. ред.). В качестве примера стоит вспомнить динамику развития нашей гусеничной техники, которая участвовала и побеждала в танковом биатлоне», — заключил эксперт.

Напомним, «Курганец-25» — перспективная средняя гусеничная платформа, разрабатываемая концерном «Тракторные заводы». Мощность двигателя 800 лошадиных сил. БМД и БМП, созданные на базе «Курганца», оснащены дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Эпоха» вооруженным 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».