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ВКС РФ сняли с F-22 «шапку-невидимку» в Сирии
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    ВКС РФ сняли с F-22 «шапку-невидимку» в Сирии

    10:38  22 Ноября 2017
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    ВКС РФ сняли с F-22 «шапку-невидимку» в Сирии

    Аль-Дафра, 22 ноября. Американские летчики пожаловались на недостатки своих истребителей пятого поколения F-22 «Раптор» и «невидимость» самолетов ВКС РФ.

    Один из пилотов истребительной эскадрильи ВВС США, базирующейся на авиабазе Аль-Дафра (ОАЭ), довольно критически охарактеризовал истребители пятого поколения F-22 «Раптор» американского производства. Пентагон в сентябре 2014 года официально подтвердил, что «Рапторы» впервые применялись в реальных боевых условиях на территории Сирийской арабской республики. F-22 должен был ознаменовать начало новой эпохи для ВВС США, однако этому помешала масса технических проблем, которыми отличается «Раптор».

    Пилоты ВВС сообщили, что на истребителе отмечается проблема с обработкой оперативных данных, что препятствует применению высокоточного оружия по назначенным целям. Передать важную информацию другим пилотам «Раптор» также не может, летчикам приходится рассказывать о текущей обстановке по рации.

    «Невидимость» F-22 также далека от совершенства, в то время как российские Су-30 и Су-35 способны выполнять боевые задачи в «особых» режимах и долгое время оставаться незаметными для американских систем слежения. Еще один серьезный недостаток — «Рапторы» очень плохо «видят» ночью и не способны отличить российский истребитель от какого-либо другого воздушного судна. Информацию о наличии в небе ВКС РФ летчики получают от наземных станций слежения. Плюс к этому — отсутствие системы нашлемного целеуказания, пилоты вынуждены активно крутить головой, чтобы получить необходимую визуальную информацию.

    ВКС РФ сняли с F-22 «шапку-невидимку» в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #ввс сша #f-22
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