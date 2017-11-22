Посол Украины в Польше допустил отказ от УПА ради примирения стран

Киев, 22 ноября. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что украинцы должны самостоятельно оценить роль и место УПА1 (УПА1 – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов) в процессе становления страны. В случае если УПА1 ответственны за преступления, их надо судить, подчеркнул дипломат.

«Мы должны сами для себя оценить роль и место УПА в процессе становления государства: если очевидными будут факты, что конкретные подразделения или члены УПА ответственны за преступления против гражданского населения, тогда это нужно осудить», — заявил Дещица в интервью «Укринформу».

Дещица также заявил, что позитивное восприятие УПА на Украине не означает антипольских настроений в стране. По его словам, организация воспринимается как формация, которая боролась против «советской агрессии».

По словам дипломата, преступления против гражданского населения неприемлемы в любых обстоятельствах, независимо от того, кто их совершал. Детища добавил, что подобный подход должен быть универсальным по отношению к любым военным формациям.

1 Организация запрещена на территории РФ.