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Посол Украины в Польше допустил отказ от УПА ради примирения стран
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    Посол Украины в Польше допустил отказ от УПА ради примирения стран

    10:51  22 Ноября 2017
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    Посол Украины в Польше допустил отказ от УПА ради примирения стран

    Киев, 22 ноября. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что украинцы должны самостоятельно оценить роль и место УПА1 (УПА1 – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов) в процессе становления страны. В случае если УПА1 ответственны за преступления, их надо судить, подчеркнул дипломат.

    «Мы должны сами для себя оценить роль и место УПА в процессе становления государства: если очевидными будут факты, что конкретные подразделения или члены УПА ответственны за преступления против гражданского населения, тогда это нужно осудить», — заявил Дещица в интервью «Укринформу».

    Дещица также заявил, что позитивное восприятие УПА на Украине не означает антипольских настроений в стране. По его словам, организация воспринимается как формация, которая боролась против «советской агрессии».

    По словам дипломата, преступления против гражданского населения неприемлемы в любых обстоятельствах, независимо от того, кто их совершал. Детища добавил, что подобный подход должен быть универсальным по отношению к любым военным формациям.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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    #польша #украина #упа
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