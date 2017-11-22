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Радикалы пожалели, что вместо Донбасса Киев не устроил войну в Крыму
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    Радикалы пожалели, что вместо Донбасса Киев не устроил войну в Крыму

    10:37  22 Ноября 2017
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    Радикалы пожалели, что вместо Донбасса Киев не устроил войну в Крыму

    Киев, 22 ноября. Если бы после событий Майдана в 2014 году к власти пришла бы не администрация Петра Порошенко, а радикальные националисты, то война была бы в Крыму, а не в Донбассе. Об этом заявил лидер запрещенной в России группировки «Братство» Дмитрий Корчинский. 

    На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, при другом развитии событий к власти могли прийти украинские радикалы. В таком случае Киев мог бы начать силовую операцию не в Донбассе, а в Крыму, считает лидер радикальной украинской группировки Дмитрий Корчинский.

    «Если бы пришли другие люди тогда к власти, то, мы бы смогли отвоевать Крым. То есть, война, возможно, сейчас бы шла на Южном берегу Крыма, но на Донбассе не было бы», — сказал националист, его слова транслировал канал 112.

    Он отметил, что Киев долго не решался на активные действия в Донбассе, а это «нужно было сделать с самого начала». Известно, что в 90-е годы националисты на Украине выдвинули лозунг «Крым будет украинским или безлюдным».

    Радикалы пожалели, что вместо Донбасса Киев не устроил войну в Крыму

    Напомним, что в марте 2014 года в Крыму произошел референдум, по результатам которого полуостров присоединился к России. Киев по-прежнему утверждает, что Крым принадлежит Украине и является оккупированной территорией. В Кремле вопрос о статусе полуострова считают давно закрытым и не подлежащим пересмотру. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #крым
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