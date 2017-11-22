Губернатор предложил дать подзатыльник Гнойному, назвавшему Екатеринбург «столицей СПИДа»

Екатеринбург, 22 ноября. Петербургский рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС, назвал Екатеринбург «столицей СПИДа».

Музыкант приехал в столицу Урала для презентации нового альбома «Солнце мертвых». В начале концерта рэпер обратился к собравшейся публике.

«Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то», — цитирует рэпера «URA.RU».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко отреагировал на заявление рэпера, передает «Газета Кемерова».

«Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется», — написал глава региона в своем Instagram.

По этому поводу высказался в своем Twitter и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный - действительно, гнойный…», — написал глава города.

Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный- действительно, гнойный... — Евгений Ройзман (@roizmangbn) November 22, 2017

В ноябре 2016 года в СМИ широко обсуждалась проблема ВИЧ-эпидемии в Екатеринбурге, после сообщения управления здравоохранения города о том, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Согласно статистике, диагноз ВИЧ в Екатеринбурге поставлен 81 тысяче человек.

Гнойный, он же Вячеслав Машнов, получил неожиданную известность после рэп-баттла с другим рэп-исполнителем Оксимироном 6 августа. Их поединок стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети.