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Энергоблокада Крыма войдет в учебники по истории как акт терроризма Киева — Аксенов
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    Энергоблокада Крыма войдет в учебники по истории как акт терроризма Киева — Аксенов

    10:16  22 Ноября 2017
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    Энергоблокада Крыма войдет в учебники по истории как акт терроризма Киева — Аксенов

    Симферополь, 22 ноября. Энергетическую блокаду Крыма, вторую годовщину которой в среду вспоминают на российском полуострове, обязаны включить в учебники по отечественной истории как акт терроризма со стороны украинских властей. Таким мнением поделился глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Он выразил уверенность в том, что энергоблокада Крыма войдет в будущие учебники российской истории, поскольку это был акт терроризма со стороны Киева. 

    Аксенов отметил, что ни одна из задач, которые ставили перед собой инициаторы и исполнители блокады, не была достигнута.

    Энергоблокада Крыма войдет в учебники по истории как акт терроризма Киева — Аксенов

    «Киев рассчитывал на гуманитарную катастрофу и рост недовольства людей, на подрыв авторитета крымской и российской власти. Но все произошло с точностью до наоборот. Энергоблокада сплотила крымчан и еще больше укрепила нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года», — подчеркнул Аксенов.

    Кроме того, он напомнил, что все международные организации проигнорировали это вопиющее нарушение прав мирных жителей.

    Энергоблокада Крыма войдет в учебники по истории как акт терроризма Киева — Аксенов

    Напомним, два года назад в результате аварии на ЛЭП под Херсоном полностью остановились поставки электроэнергии из Украины в Крым. Тогда без света в Крыму остались 1,9 млн абонентов. Вплоть до мая прошлого года действовал режим чрезвычайной ситуации, связанный с нехваткой электроэнергии.  

    Автор: Дана Балан
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    #крым #аксенов #энергоблокада
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