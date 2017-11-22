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Тело пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли в Якутске
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    Тело пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли в Якутске

    10:54  22 Ноября 2017
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    спортсмен

    Якутск, 22 ноября. Тело чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, пропавшего 5 ноября, обнаружили в Якутске, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Труп Макарова нашли в лесном массиве на Вилюйском тракте. В данный момент полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена 36-летнего местного жителя.

    Как стало известно, мужчины были знакомы. Между ними произошел конфликт, в ходе которого кикбоксер получил многочисленные повреждения, повлекшие к смерти.

    Подозреваемый решил избавиться от трупа, спрятав его в лесном массиве.

    Автор: Дима Оленин
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    #якутск #труп #спортсмен #кикбоксер
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