Тело пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли в Якутске

Якутск, 22 ноября. Тело чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, пропавшего 5 ноября, обнаружили в Якутске, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Труп Макарова нашли в лесном массиве на Вилюйском тракте. В данный момент полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена 36-летнего местного жителя.

Как стало известно, мужчины были знакомы. Между ними произошел конфликт, в ходе которого кикбоксер получил многочисленные повреждения, повлекшие к смерти.

Подозреваемый решил избавиться от трупа, спрятав его в лесном массиве.