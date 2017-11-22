Атамбаев наградил Путина высшей госнаградой Киргизии

Бишкек, 22 ноября. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев присудил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду республики — орден «Манас» первой степени, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Соответствующий указ был подписан в среду, 22 ноября.

«Алмазбек Атамбаев наградил президента России Владимира Путина орденом «Манас» I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией», — отмечается в сообщении пресс-службы Атамбаева.

Напомним, что Орден «Манас» считается высшей государственной наградой «Киргизии». Он имеет три степени и присуждается за вклад в защиту и укрепление государства, единства народа Киргизии, демократического общества, а также приумножение интеллектуального потенциала страны.

В разное время орден «Манас» первой степени получали писатель Чингиз Айматов, генсекретарь ООН Кофи Аннан и другие государственные деятели республики и других стран.