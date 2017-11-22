Инженеры Роскосмоса определись с техническим обликом ракеты-носителя «Союз-5»

Москва, 22 ноября. В ходе совещания в российском ракетно-космическом центре «Прогресс» инженеры РКЦ объявили о завершении работы над эскизным проектом перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Специалистами был определен технический облик новой ракеты-носителя и определены основные ее характеристики.

«По результатам работ были определены технический облик, основные характеристики, технические и технологические решения по новой ракете для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов и транспортных пилотируемых кораблей», — сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

В создании новой ракеты-носителя участвует целый ряд предприятий — кроме РКЦ «Прогресс» в создании «Союз-5» участвуют «НПО «Энергомаш», «НПЦ АП» и «НПО автоматика». Ракета-носитель будет изготавливаться при помощи новейших аддитивных технологий — трехмерной печати — и сварки трением.

Ракета-носитель «Союз-5» создается на базе ракеты-носителя «Зенит», которые производились на украинском «Южмаше». Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту 17 тонн груза. «Союз-5» должен полететь в 2024 году и со следующего года начнется ее коммерческая эксплуатация.