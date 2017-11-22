Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Общество
Украинца, обвиняемого в мошенничестве, задержали на крымской границе
Следующая Новость
Срочная новость
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинца, обвиняемого в мошенничестве, задержали на крымской границе

    10:05  22 Ноября 2017
    31

    Украинца, обвиняемого в мошенничестве, задержали на крымской границе

    Симферополь, 22 ноября. Два человека, находящиеся в федеральном розыске, задержаны на крымской границе. Среди них – гражданин Украины, который разыскивается по обвинению в мошенничестве.

    Задержанные пытались покинуть страну, чтобы избежать суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.

    Гражданин Украины, оказавшийся среди задержанных, разыскивается правоохранительными органами Алушты. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Также на крымской границе был задержан 50-летний гражданин России, который объявлен в федеральный розыск в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

    Задержанные были заключены под стражу и переданы правоохранительным органам.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #граница #мошенник
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть