Украинца, обвиняемого в мошенничестве, задержали на крымской границе
Симферополь, 22 ноября. Два человека, находящиеся в федеральном розыске, задержаны на крымской границе. Среди них – гражданин Украины, который разыскивается по обвинению в мошенничестве.
Задержанные пытались покинуть страну, чтобы избежать суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.
Гражданин Украины, оказавшийся среди задержанных, разыскивается правоохранительными органами Алушты. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Также на крымской границе был задержан 50-летний гражданин России, который объявлен в федеральный розыск в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.
Задержанные были заключены под стражу и переданы правоохранительным органам.