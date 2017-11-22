Украинца, обвиняемого в мошенничестве, задержали на крымской границе

Симферополь, 22 ноября. Два человека, находящиеся в федеральном розыске, задержаны на крымской границе. Среди них – гражданин Украины, который разыскивается по обвинению в мошенничестве.

Задержанные пытались покинуть страну, чтобы избежать суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.

Гражданин Украины, оказавшийся среди задержанных, разыскивается правоохранительными органами Алушты. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Также на крымской границе был задержан 50-летний гражданин России, который объявлен в федеральный розыск в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

Задержанные были заключены под стражу и переданы правоохранительным органам.