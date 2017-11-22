Новогоднюю амнистию для должников объявили на Ямале

Салехард, 22 ноября. Жители Ямала, имеющие коммунальные задолженности, смогут избежать уплат пени, если погасят долги с 1 декабря по 10 января.

Акцию «В новый год без долгов!», приуроченную к зимним праздникам, предлагают потребителям АО «Ямалкоммунэнерго» и его дочерние предприятия - ОАО «Тепло-Энергетик» (Лабытнанги), ООО «Энергетическая компания ТВЭС». Принять в ней участие могут только физические лица, сообщает URA.RU.

Уточняется, что предложением могут воспользоваться даже те должники, в отношении которых уже были вынесены судебные решения. Однако в таком случае судебные издержки им придется также оплатить.

Сегодня коммунальные долги жителей Ямала составляют больше одного миллиарда рублей.