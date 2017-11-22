Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Общество
Новогоднюю амнистию для должников объявили на Ямале
Следующая Новость
Срочная новость
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новогоднюю амнистию для должников объявили на Ямале

    9:47  22 Ноября 2017
    50

    Новогоднюю амнистию для должников объявили на Ямале

    Салехард, 22 ноября. Жители Ямала, имеющие коммунальные задолженности, смогут избежать уплат пени, если погасят долги с 1 декабря по 10 января.

    Акцию «В новый год без долгов!», приуроченную к зимним праздникам, предлагают потребителям АО «Ямалкоммунэнерго» и его дочерние предприятия - ОАО «Тепло-Энергетик» (Лабытнанги), ООО «Энергетическая компания ТВЭС». Принять в ней участие могут только физические лица, сообщает URA.RU.

    Уточняется, что предложением могут воспользоваться даже те должники, в отношении которых уже были вынесены судебные решения. Однако в таком случае судебные издержки им придется также оплатить.

    Сегодня коммунальные долги жителей Ямала составляют больше одного миллиарда рублей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ямал #новый год #акция #коммунальные платежи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть