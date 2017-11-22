Пороховой завод загорелся в Казани

Казань, 22 ноября. В одном из зданий Казанского порохового завода во вторник утром произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, 22 ноября в 06.30 поступило сообщение о возгорании на пороховом заводе.

На место прибыли сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Ликвидировать возгорание спасателям удалось в 07.05, передает телеканал «360».

По последним данным, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове.