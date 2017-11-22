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Пороховой завод загорелся в Казани
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    Пороховой завод загорелся в Казани

    9:55  22 Ноября 2017
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    Пороховой завод загорелся в Казани

    Казань, 22 ноября. В одном из зданий Казанского порохового завода во вторник утром произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

    По данным ведомства, 22 ноября в 06.30 поступило сообщение о возгорании на пороховом заводе. 

    На место прибыли сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Ликвидировать возгорание спасателям удалось в 07.05, передает телеканал «360».

    Пороховой завод загорелся в Казани

    По последним данным, пострадавших нет. 

    Накануне сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове. 

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #казань #татарстан #пороховой завод
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