Пороховой завод загорелся в Казани
Казань, 22 ноября. В одном из зданий Казанского порохового завода во вторник утром произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, 22 ноября в 06.30 поступило сообщение о возгорании на пороховом заводе.
На место прибыли сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Ликвидировать возгорание спасателям удалось в 07.05, передает телеканал «360».
По последним данным, пострадавших нет.
Накануне сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пскове.
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