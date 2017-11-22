Названы 100 лучших городов России по качеству общественного транспорта
Москва, 22 ноября. Аналитики портала Domofond.ru составили рейтинг российских городов, оценив их по качеству общественного транспорта. Сотню лучших городов по этому показателю, как и в прошлом году, возглавила Тюмень.
В рейтинге оценивалось качество работы общественного транспорта с точки зрения местных жителей, сообщает канал «Подмосковье 360». Второе место занял Грозный, третье – Ангарск. Из городов-миллионников в рейтинг попали только Москва и Санкт-Петербург.
Ранее эксперты составили «Экологический рейтинг российских городов». Оценке специалистов подверглись эффективность природоохранного и экологического управления.
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