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Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце
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    Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце

    9:42  22 Ноября 2017
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    Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце

    Ницца, 22 ноября. Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции, въехал в страну без дипломатического паспорта и не находился в служебной командировке. Об этом во вторник сообщил источник в аппарате Совета Федерации. 

    По данным источника, у Керимова не было соответствующего документа, передает РИА Новости

    «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — уточнил собеседник. 

    Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце

    Источник также добавил, что дипломатические паспорта сенаторов находятся в специальном отделе верхней палаты.

    Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», Керимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во французской Ницце.

    Представитель посольства Российской Федерации сообщал, что дипломаты добиваются его освобождения. 

    Автор: Дана Балан
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    #франция #полиция #ницца #керимов
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