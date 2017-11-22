Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце
Ницца, 22 ноября. Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции, въехал в страну без дипломатического паспорта и не находился в служебной командировке. Об этом во вторник сообщил источник в аппарате Совета Федерации.
По данным источника, у Керимова не было соответствующего документа, передает РИА Новости.
«Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — уточнил собеседник.
Источник также добавил, что дипломатические паспорта сенаторов находятся в специальном отделе верхней палаты.
Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», Керимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во французской Ницце.
Представитель посольства Российской Федерации сообщал, что дипломаты добиваются его освобождения.