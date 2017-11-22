Стали известны подробности задержания Керимова в Ницце

Ницца, 22 ноября. Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции, въехал в страну без дипломатического паспорта и не находился в служебной командировке. Об этом во вторник сообщил источник в аппарате Совета Федерации.

По данным источника, у Керимова не было соответствующего документа, передает РИА Новости.

«Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — уточнил собеседник.

Источник также добавил, что дипломатические паспорта сенаторов находятся в специальном отделе верхней палаты.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», Керимов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во французской Ницце.

Представитель посольства Российской Федерации сообщал, что дипломаты добиваются его освобождения.