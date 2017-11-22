Российским фермерам разрешат оказывать туристические услуги

Москва, 22 ноября. Депутат Госдумы Светлана Максимова предложила вывести сельский туризм из сферы компетенции Минкульта и передать его Минсельхозу, чтобы российские фермеры смогли заниматься агротуризмом без участия туроператоров.

По ее словам, агротуризм может стать альтернативой пляжному или экскурсионному отдыху с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и в рамках импортозамещения.

Максимова указала на то, что в законе о туризме в настоящее время нет нормативно-правовой базы, регулирующей агротуризм. Из-за этого многие фермеры, желающие занять эту нишу на рынке туристских услуг, вынуждены заключать договоры с туроператорами, которые выступают посредниками, или превратить сельский туризм в хобби.

«Мы хотим предложить патентную систему, чтобы сельхозпроизводители могли организовывать в своих хозяйствах досуг для городских жителей», — сказала депутат, передает «Парламентская газета».

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин назвал 2017 год рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю РФ.