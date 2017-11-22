Сенатор Морозов: Трамп хочет наладить диалог с Москвой, вопреки давлению в США

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонные переговоры, обсудив актуальные проблемы. По завершению беседы американский лидер заявил, что провел «прекрасный телефонный разговор» со своим российским коллегой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Российский и американский лидеры обменялись мнениями по кризису в Сирии. Так, Владимир Путин выразил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирийской Арабской Республике (САР).

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров обсуждалась необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности САР. Кроме того, Владимир Путин рассказал Трампу об итогах встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Мнение сенатора

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН переговоры Путина и Трампа.

«Можно ли это назвать началом потепления отношений? Таких начал у нас было много. Я думаю, это продолжение попыток американского президента наладить диалог с Москвой, вопреки невиданному давлению, которому он подвергается внутри своей страны. Дональд Трамп понимает, что ему нужны какие-то внешнеполитические успехи, которых пока у него нет за год пребывания на посту президента. И он также понимает, что говорить о каких-то внешнеполитических успехах, например, в Сирии, конфликте с Северной Кореей, ситуации на Украине без диалога Москвой невозможно. Поэтому при всем желании, скажем так, исключить нас из числа участников переговоров рассудок и элементарные чувства самосохранения не позволяют. Это сделать невозможно. Поэтому Трамп, как мне представляется, продолжает искать возможности для результативного диалога», — резюмировал Олег Морозов.

Ранее «Газета.ru», в Кремле назвали разговор Путина и Трампа деловым и содержательным. «С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — говорится в сообщении.