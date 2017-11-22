Косачев: Конгресс США вставляет Путину и Трампу палки в колеса

Москва, 22 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На своей странице в социальной сети Facebook Косачев отметил, что политики затронули сразу несколько тем, которые вызывали взаимный интерес и могли стать предпосылкой для сотрудничества между РФ и США.

Разговор Путина и Трампа оказался не только положительным, но и содержательным, отметил Косачев. По его словам, эти переговоры в очередной раз подтвердили, что в российско-американских отношениях сохранилась обширная повестка дня.

Косачев также выразил уверенность, что многие договоренности между Московй и Вашингтоном могли быть уже реализованы, если бы диалогу президентов не мешали американские спецслужбы и конгресс.

«Уверен, что если бы диалогу двух президентов с американской стороны (Конгресс и спецслужбы) не вставлялись палки в колеса, многие договоренности были бы к настоящему времени не только достигнуты, но и реализованы», — подчеркнул политик.

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел во вторник. Президенты РФ и США коснулись ситуации в Сирии, КНДР и Украины.