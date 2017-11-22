Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Политика
Косачев: Конгресс США вставляет Путину и Трампу палки в колеса
Следующая Новость
Срочная новость
Певец Маликов сообщил о смерти Хворостовского
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев: Конгресс США вставляет Путину и Трампу палки в колеса

    9:43  22 Ноября 2017
    83

    Косачев: Конгресс США вставляет Путину и Трампу палки в колеса

    Москва, 22 ноября. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    На своей странице в социальной сети Facebook Косачев отметил, что политики затронули сразу несколько тем, которые вызывали взаимный интерес и могли стать предпосылкой для сотрудничества между РФ и США.

    Разговор Путина и Трампа оказался не только положительным, но и содержательным, отметил Косачев. По его словам, эти переговоры в очередной раз подтвердили, что в российско-американских отношениях сохранилась обширная повестка дня.

    Косачев: Конгресс США вставляет Путину и Трампу палки в колеса

    Косачев также выразил уверенность, что многие договоренности между Московй и Вашингтоном могли быть уже реализованы, если бы диалогу президентов не мешали американские спецслужбы и конгресс.

    «Уверен, что если бы диалогу двух президентов с американской стороны (Конгресс и спецслужбы) не вставлялись палки в колеса, многие договоренности были бы к настоящему времени не только достигнуты, но и реализованы», — подчеркнул политик.

    Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел во вторник. Президенты РФ и США коснулись ситуации в Сирии, КНДР и Украины.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #украина #косачев #трамп #кндр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть