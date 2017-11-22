Кремль опроверг поддержку «определенных сил» в Луганской народной республике

Москва, 22 ноября. В Кремле опровергли распространенные российскими СМИ сообщения о том, что Москва поддерживает определенные политические силы в Луганской народной республике и подчеркнули, что происходящее в Луганске является внутренним делом ЛНР. Сообщения о поддержке «определенных политических сил» в Москве назвали «не соответствующими действительности».

«Это сообщение неизвестно на чем основано, — передает ТАСС слова главы президентского Управления по сотрудничеству с государствами СНГ Олег Говорун. — Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался».

Напомним, ранее СМИ распространили заявление некого «источника, близкого к Суркову» и «источника, близкого к администрации президента», которые утверждали, что в Москве решили непосредственно вмешаться в конфликт во властных структурах в ЛНР. По словам источников, «в Москве тщательно взвесили все риски», связанные с вмешательством и не намерены идти на радикальные шаги.

Вчера Ura.ru сообщило о том, что в Луганске ряд высокопоставленных чиновников был арестован силовиками в связи с различными обвинениями. Официальным лицам вменяется сотрудничество с украинскими спецслужбами и «имитация госпереворота» в ЛНР.