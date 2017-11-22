Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты к новогодним праздникам

Москва, 22 ноября. Цены на шампанское и игристые вина к новогодним праздникам существенно не изменятся. Повышения цен на алкоголь стоит ждать только в следующем году, уверены эксперты. При этом икра и соль, напротив, могут вырасти в цене.

В середине ноября СМИ сообщали о том, что к Новому году стоимость традиционных праздничных напитков увеличится на 10-15%. Однако специалисты уверены, что такая информация распространяется для стимулирования продаж алкогольной продукции, которые в последнее время заметно сократились, пишет газета «Известия».

«По-моему, это просто была попытка нас убедить в том, что надо платить за то, за что можно было бы заплатить меньше», — сообщил глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

По его словам, к Новому году стоимость как российской, так и зарубежной алкогольной продукции не повысится больше, чем на 5%. Резкого скачка цен ждать в текущем году не стоит. Однако в 2018 году алкоголь действительно может заметно измениться в цене в связи с мировым неурожаем винограда.

Иначе обстоит дело с икрой, также традиционной для новогоднего стола. Здесь специалисты прогнозируют рост цен по сравнению с предыдущим годом. Однако связан он не с кануном праздником, а с увеличением экспорта, из-за которого у переработчиков остается меньше сырья для внутреннего рынка. Новогодний ажиотаж вокруг икры и красной рыбы может дополнительно стимулировать увеличение стоимости этих продуктов, так как спрос на них превысит предложение.

Также из-за нехватки вагонов для транспортировки подорожать может обычная поваренная соль.