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Политика
Защитник «Локо»: Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике
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    Защитник «Локо»: Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике

    12:00  22 Ноября 2017
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    Защитник «Локо»: Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике

    Москва, 22 ноября. Защитник сборной Сербии и столичного «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что глава российского государства Владимир Путин является самой важной фигурой на мировой политической арене. 

    30-летний футболист признался, что хотел бы сделать совместное фото с российским лидером, потому что на сегодняшний день «Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике».

    Он отметил, что многие страны ввели в отношении России ограничения, но все равно РФ является сильной страной, пишет «Советский спорт».

    Защитник «Локо»: Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике

    «Думаю, скоро настанет момент, когда санкции снимут. Европа зависит от России. Есть неприятели, но они будут постоянно. Знаю, не все любят Путина. Но он сильный игрок в политике. Возможно, самый сильный президент в мире», — считает Пейчинович. 

    Напомним, ранее ряд спортивных звезд вступили в движение «Команда Путина», о создании которого две недели назад объявил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #пейчинович
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