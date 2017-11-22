Защитник «Локо»: Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике

Москва, 22 ноября. Защитник сборной Сербии и столичного «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что глава российского государства Владимир Путин является самой важной фигурой на мировой политической арене.

30-летний футболист признался, что хотел бы сделать совместное фото с российским лидером, потому что на сегодняшний день «Путин — самая важная фигура в мировой политике и экономике».

Он отметил, что многие страны ввели в отношении России ограничения, но все равно РФ является сильной страной, пишет «Советский спорт».

«Думаю, скоро настанет момент, когда санкции снимут. Европа зависит от России. Есть неприятели, но они будут постоянно. Знаю, не все любят Путина. Но он сильный игрок в политике. Возможно, самый сильный президент в мире», — считает Пейчинович.

Напомним, ранее ряд спортивных звезд вступили в движение «Команда Путина», о создании которого две недели назад объявил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Владимир Путин. Биография