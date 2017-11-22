Вопрос о сроках внедрения курортного сбора в Крыму остается открытым

Симферополь, 22 ноября. Глава комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк заявил, что вопрос по срокам взимания курортного сбора на полуострове до сих пор остается открытым.

В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы при правительстве республики при участии представителей туристического бизнеса. В ходе этого заседания будет определена дата начала курортного сбора в Крыму.

«Пока вопрос остается открытым и дискуссионным», — цитирует чиновника агентство РИА Новости.

По словам Черняка, вопрос административного взыскания за отказ платить курортный сбор также требует доработки. Кроме того, необходимо решить многие другие вопросы.

Ранее стало известно, с 1 мая по 30 сентября с отдыхающих в Крыму туристов будет взиматься курортный сбор. Власти полуострова установили, что сумма курортного сбора составит 10 рублей за сутки с человека. Сбор будет собираться в Саках, Судаке, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Черноморском районе.