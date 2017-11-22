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Сирия: США распустили отряд «умеренной оппозиции» в Ат-Танфе из-за бесполезности
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    Сирия: США распустили отряд «умеренной оппозиции» в Ат-Танфе из-за бесполезности

    9:50  22 Ноября 2017
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    Сирия: США распустили отряд «умеренной оппозиции» в Ат-Танфе из-за бесполезности

    Вашингтон, 22 ноября. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о частичном расформировании «воспитанной» американскими военными вооруженной группировки сирийской «умеренной оппозиции» «Магавир ат-Тавра» (МаТ). Проамериканские боевики МаТ занимались охраной американской военной базы в Ат-Танфе и участка сирийско-иорданской границы от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), однако оказались настолько бесполезными, что их решили распустить.

    На «гражданку» отправятся не менее 180 боевиков  — большая часть боевого крыла группировки, которые, по сообщению Пентагона, «завершили свою военную службу и вернутся обратно к мирной жизни, где станут заниматься реконструкцией сирийской инфраструктуры и экономики». Оставшиеся  — от 40 до 60 человек  — продолжат заниматься охраной базы в Ат-Танфе. Как отмечает Syria Direct, каждый из отправленных в отставку боевиков оппозиции получил от американских покровителей по 2000 долларов «пенсии».

    Сирия: США распустили отряд «умеренной оппозиции» в Ат-Танфе из-за бесполезности

    Напомним, как сообщало Ura.ru, в Минобороны РФ обвинили США в сотрудничестве с террористами в районе базы «Ат-Танф» — там, по словам пресс-секретаря Минобороны, образовалась «черная дыра» размером в 50 километров, куда отступили группировки террористов, нападавшие на правительственную армию Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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