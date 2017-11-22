Сирия: в Алеппо открыли исторический рынок Хан аль-Джумрук

Латакия (Сирия), 22 ноября. В старой части сирийского Алеппо открыли исторический крытый рынок Хан аль-Джумрук — впервые после освобождения города от боевиков. Он был построен в XVI веке.

«Террористы пытались стереть с лица земли этот рынок, который имеет большую историческую ценность», — сообщила представитель местного комитета по восстановлению и реконструкции.

На рынке продается одежда, знаменитое натуральное алеппское мыло, сладости, выпечку, сумки, ковры, ткани, украшения и масса других товаров. В настоящее время на рынке практически открыты 100 магазинов.

По словам туроператора Вассима Мардини, открытие рынка является важным событием для его бизнеса.

«Сюда приедет много туристов — и торговцы будут довольны, и туриндустрия начнет подниматься», — сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, ранее российские военные доставили гуманитарную помощь в селение Соффия в провинции Алеппо, освобожденное ранее от террористов.