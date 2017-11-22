Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Протаранивший пять машин житель Новосибирска уснул после ДТП
Весь мир
«Тепловое пятно» обнаружено в зоне поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Тепловое пятно» обнаружено в зоне поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    9:00  22 Ноября 2017
    1223

    «Тепловое пятно» обнаружено в зоне поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

    Буэнос-Айрес, 22 ноября. Несколько морских судов и авиационных лайнеров, задействованных в поисковой операции пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» (San Juan), направлены к месту, где был зафиксирован слабый сигнал. Об этом во вторник пишет издание Clarin. 

    Согласно данным газеты, зона нового поиска находится в 426 км от побережья провинции Рио-Негро. В настоящее время подтверждение данной информации не поступало.

    Издание сообщает о «тепловом пятне», которое якобы зафиксировал радар самолета ВМС Соединенных Штатов. Оно может говорить о наличии металлического объекта на глубине 70 метров от побережья провинции Чубут.

    Как ранее сообщало «URA.RU», субмарина San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.  

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #аргентина #подлодка #субмарина #сан-хуан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть