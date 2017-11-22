«Тепловое пятно» обнаружено в зоне поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 22 ноября. Несколько морских судов и авиационных лайнеров, задействованных в поисковой операции пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» (San Juan), направлены к месту, где был зафиксирован слабый сигнал. Об этом во вторник пишет издание Clarin.

Согласно данным газеты, зона нового поиска находится в 426 км от побережья провинции Рио-Негро. В настоящее время подтверждение данной информации не поступало.

Un audio emitido por uno de los buques de rescate alerta sobre la posible presencia de un submarino a media agua https://t.co/H1enbSl8Em pic.twitter.com/ZI7rvF58Z1 — Clarín (@clarincom) November 22, 2017

Издание сообщает о «тепловом пятне», которое якобы зафиксировал радар самолета ВМС Соединенных Штатов. Оно может говорить о наличии металлического объекта на глубине 70 метров от побережья провинции Чубут.

Как ранее сообщало «URA.RU», субмарина San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.